Eşini öldüresiye darp etti, kaçarken kaza geçirip ağır yaralandı

Sivas’ta karısını öldüresiye darp edip kaçmaya çalışan bir kişi geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Eşini öldüresiye darp etti, kaçarken kaza geçirip ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre H.İ., Yunus Emre Mahallesi’nde tartıştığı eşi D.İ’yi darp ederek bindiği aracıyla uzaklaşmaya çalıştı. Kafasından ağır darbe alan D.İ. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. H.İ.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sırada Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağından bir kaza ihbarı geldi. Ekipler olay yerine gittiklerinde kaza geçiren kişinin aranmakta olan H.İ. olduğu anlaşıldı.

H.İ.’nin 58 NP 542 plakalı Kia marka aracıyla Sivas’tan Hafik ilçesi istikametine giderken yoldan çıkarak takla attığı anlaşıldı. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan H.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocası tarafından darp edilen D.İ.’nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Aile ve Gençlik Fonu, Meclis'ten geçti Aile ve Gençlik Fonu, Meclis'ten geçti
Ankara’da 'komşu' katliamı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Siirt’te maden göçüğünde ölü sayısı 3’e yükseldi Siirt’te maden göçüğünde ölü sayısı 3’e yükseldi
Fatih Portakal'dan İYİ Parti'de istifa iddiası: 'Yazın bir kenara, başka partiye bile geçebilir' Fatih Portakal'dan İYİ Parti'de istifa iddiası: 'Yazın bir kenara, başka partiye bile geçebilir'
Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde... Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...
Karıncayı bile incitmezler. Sakinlikleriyle bilinen 3 burç Karıncayı bile incitmezler. Sakinlikleriyle bilinen 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı! Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Bütün servetim sendeydi" Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu: Seçim sürprizi gelebilir! Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu
Soruşturmada yeni detaylar: Polislere kapıyı Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi açmış, ilk sözü bu olmuş! Soruşturmada yeni detaylar: Polislere kapıyı Nihal Candan'ın eşi açmış, ilk sözü bu olmuş!
Dilan Polat hakkında çarpıcı iddia: 'Hocasıydım, ekmeğimle oynadı' Dilan Polat hakkında çarpıcı iddia: 'Hocasıydım, ekmeğimle oynadı'