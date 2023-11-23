Siirt’te maden göçüğünde ölü sayısı 3’e yükseldi

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden Köyü’nde özel bir bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte ölü sayısı 3’e yükseldi.

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Siirt’te maden göçüğünde ölü sayısı 3’e yükseldi

Alınan bilgilere göre, ilçenin Maden Köyü’nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık ve Emre Gökduman hayatını kaybetmişti. Orhan Gültekin ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve ölü sayısı 3’e yükseldi. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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