Ankara’da 'komşu' katliamı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Ankara’da 'komşu' katliamı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Olay 23.45 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Papatya Sokak’ta bulunan Kader Apartmanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre daha önceden birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü. aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T’yi (11) vurdu ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri B.T, H.T, M.T. ve C.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. S.T ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu katil zanlısı T.Ü. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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