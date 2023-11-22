Hizbullah, İsrail'e ait 12 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah örgütü, İsrail'e ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail ordusu da yanıt olarak Lübnan'dan saldırı düzenlenen yerleri vurduğunu açıkladı.

Hizbullah, İsrail'e ait 12 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'e ait 12 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınırdaki "Yiftah", "Ramya", "Blida", "El Bağdadi", "El Asi", "El Manara", "Tel Tahiye", "El Malikiye" "Merc" "Hanita ovasındaki" askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu, "Er-Rahib" ve "Ziryat" askeri noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda 1 üyesinin daha öldüğünü duyurdu.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan yapılan atışlar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin açık alana düştüğü ve yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, atışların yapıldığı noktanın İsrail güçlerince hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusuna ait tankın Hizbullah'a ait askeri noktayı vurduğu aktarıldı.

Etiketler
İsrail Hizbullah
İsrail devlet televizyonu: Mossad Başkanı esir takasını görüşmek üzere Katar’a gitti İsrail devlet televizyonu: Mossad Başkanı esir takasını görüşmek üzere Katar’a gitti
Bakan Fidan Gazze için Londra'da Bakan Fidan Gazze için Londra'da
Karıncayı bile incitmezler. Sakinlikleriyle bilinen 3 burç Karıncayı bile incitmezler. Sakinlikleriyle bilinen 3 burç
Dev indirim geldi! Ford yapacağını yaptı: İşte 2023'ün en çılgın SUV kampanyası Dev indirim geldi! Ford yapacağını yaptı: İşte 2023'ün en çılgın SUV kampanyası
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli' İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!
Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı! İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın' Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'