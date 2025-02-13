Eşi Boşanma Davası Açtı, Dilekçeyi Yazan Arzuhalciyi Kurşunladı: 2 Tutuklama

Konya'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Bir erkek, kendisinden boşanmak isteyen eşine dilekçe yazan arzuhalciyi kurşunlattı. Olaya karışan 3 kişi yakalandı.

Eşi Boşanma Davası Açtı, Dilekçeyi Yazan Arzuhalciyi Kurşunladı: 2 Tutuklama

İsmail Can, yaklaşık 17 gün önce eşinden boşanmak için Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde arzuhalci dükkanı bulunan Hakan Ü.'nün yanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Bir gün sonra İsmail Can'ın eşi Melek C. de Hakan Ü.'ye giderek boşanma dilekçesi hazırlattı.

Hakan Ü.'nün eşine yazdığı dilekçenin daha detaylı olduğunu öğrenen İsmail Can, iddiaya göre öfkelendi ve arzuhalci dükkanını kurşunlatmak istedi.

Eşi Boşanma Davası Açtı, Dilekçeyi Yazan Arzuhalciyi Kurşunladı: 2 Tutuklama - Resim : 1

3 EL ATEŞ ETTİLER

Bunun üzerine İsmail Can, önceki gün saat 04.00 sıralarında arkadaşları İsmail Aygün ile M.E.S.'yi otomobiliyle arzuhalci dükkanının yakınlarına bıraktı. İsmail Aygün yanındaki tabanca ile arzuhalci dükkanına 3 el ateş edip, kaçtı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Sabah geldiğinde iş yerinin kurşunlandığını gören Hakan Ü. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyip, İsmail Can, İsmail Aygün ve M.E.S.'yi saklandıkları evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

Eşi Boşanma Davası Açtı, Dilekçeyi Yazan Arzuhalciyi Kurşunladı: 2 Tutuklama - Resim : 2

'ARKADAŞIMIN MORALİ BOZUK OLDUĞU İÇİN'

Tabancayı kullanan İsmail Aygün, "Arkadaşımın morali bozuk olduğu için iş yerini kurşunladım" dediği öğrenildi. İsmail Can ise arkadaşlarını azmettirdiği iddiasını reddetti.

3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İsmail Can, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusunu bilmeyen, kinini bilmez" dedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmail Can ve İsmail Aygün tutuklanırken, yaşı küçük olan M.E.S. serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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