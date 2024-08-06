İstanbul'da Aynı İş Yerine 17 Gün Arayla İki Saldırı! Silahla Ateş Edip Kaçtılar

Avcılar'da bir iş yerine 17 gün arayla iki silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi ve bekçi şans eseri yara almazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçarken, "Bu iş yarım kaldı, yine geleceğiz" dediği öğrenildi.

İstanbul'da Aynı İş Yerine 17 Gün Arayla İki Saldırı! Silahla Ateş Edip Kaçtılar

İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Ahmet Yıldızhan'a ait iş yerine 17 gün arayla iki kez silahla ateş açıldı.

İlk saldırı, 17 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Motosikletle gelen 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş etti, ancak silah ateş almadı. Aynı kişiler bir süre sonra tekrar gelerek silahla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan mermiler ofisin kapısına ve televizyona isabet etti. O sırada iş yerinde bulunan bekçi yara almadan kurtuldu.

İkinci saldırı ise 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Ahmet Yıldızhan iş yerinin önünde bulunduğu sırada gerçekleşti. Otomobille gelen şüpheliler, Yıldızhan'a doğru iki el ateş etti. Kurşunlardan kaçmaya çalışan Yıldızhan şans eseri yara almadan kurtuldu. Her iki saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıdan iş yerine el koymak isteyen yakınını sorumlu tutan Yıldızhan, "Bir an önce önlemlerin alınmasını ve şüphelinin yakalanıp tutuklanmasını bekliyoruz. Can güvenliğimiz yerinde değildir. Emniyet güçlerimize güvenimiz sonsuzdur" dedi.

Kaynak: DHA

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