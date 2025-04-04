Esenyurt'ta Taksi Şoförü Yolcuya Saldırdı

Esenyurt'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir taksi şoförü, aracına binen yolcuyu tokat atarak darbetti. Olayı kayıt altına alan yolcu, şikayetçi oldu. Taksici gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen bir kadın, şoför tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan taksi şoförü Muhsin D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta Taksi Şoförü Yolcuya Saldırdı - Resim : 1

YOLCUYA SALDIRDI

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, Efnan Hacer D. ve arkadaşı, bir taksiye bindi. Ancak yolculuk sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle şoförle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü Muhsin D., ön koltukta oturan Efnan Hacer D.’ye tokat atarak saldırdı. Şiddet olayı, yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesiyle son buldu.

Esenyurt'ta Taksi Şoförü Yolcuya Saldırdı - Resim : 2

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Efnan Hacer D.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförü Muhsin D.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şoför, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Taksi Darp Esenyurt Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 3 Saatin Sonunda Kurtarıldı Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 3 Saatin Sonunda Kurtarıldı
Genç Mühendisin Sır Ölümü: Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti Genç Mühendisin Sır Ölümü
Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor Nasırın Kökünü Kurutuyor! Mantar Ve Egzamayı 1 Günde Yok Ediyor, Ayakları Pamuk Gibi Yapıyor
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!