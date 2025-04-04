Esenyurt'ta Taksi Şoförü Yolcuya Saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen bir kadın, şoför tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan taksi şoförü Muhsin D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YOLCUYA SALDIRDI

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, Efnan Hacer D. ve arkadaşı, bir taksiye bindi. Ancak yolculuk sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle şoförle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü Muhsin D., ön koltukta oturan Efnan Hacer D.’ye tokat atarak saldırdı. Şiddet olayı, yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesiyle son buldu.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Efnan Hacer D.’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi şoförü Muhsin D.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şoför, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Kaynak: DHA