Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 3 Saatin Sonunda Kurtarıldı

Siirt’in Gökçebağ beldesi kırsalında keçilerini otlatmaya çıkan 37 yaşındaki çoban Salih Can, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Can’ı 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 3 Saatin Sonunda Kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Keçilerini otlatmak için yola çıkan Salih Can, sarp bir yamaçtaki kayalıklara çıktı. Ancak iniş yolunu bulamayan Can, mahsur kaldı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında 3 saat süren çalışmanın ardından Salih Can’ı halat sistemi kullanarak güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Can, olay yerinde yapılan kontrollerin ardından evine gönderildi.

Kaynak: DHA

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