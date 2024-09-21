Esenyurt'ta Otomobil Engelli Kadına Çarptı

Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolda yürüyen engelli bir kadına, ardından park halindeki otomobile çarparak durdu. Kadın ve sürücü kazada yaralanırken, hastaneye kaldırılan engelli kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta Otomobil Engelli Kadına Çarptı

Kaza, Esenyurt Gökevler Mahallesi 564. Sokak'ta saat 15.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan 34 GRZ 397 plakalı otomobil, önce yolda yürüyen engelli bir kadına, ardından park halindeki 34 LMC 307 plakalı minibüse çarparak durdu.

Kaza nedeniyle sürücü ve yola savrulan engelli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevre hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan engelli kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Çevrede önlem alan polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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