Kapadokya'da Ortalık Birbirine Girdi! Balon, Otomobili Uçurdu
Kapadokya'da sıcak hava balonu yükseldiği sırada manzarayı izleyenlerin arasına daldı. Görevlilerin tutunarak hızını yavaşlatmaya çalıştığı balon beraberinde otomobili de havaya kaldırdı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, saat 06.00 sıralarında Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu, bölgede manzarayı izleyenlerin arasına daldı. Balon park halindeki otomobile önce çarptı, ardından havaya kaldırdı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi. Sıcak hava balonu ise uçuşuna devam etti. Sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat süren uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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