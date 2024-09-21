Kapadokya'da Ortalık Birbirine Girdi! Balon, Otomobili Uçurdu

Kapadokya'da sıcak hava balonu yükseldiği sırada manzarayı izleyenlerin arasına daldı. Görevlilerin tutunarak hızını yavaşlatmaya çalıştığı balon beraberinde otomobili de havaya kaldırdı.

Son Güncelleme:

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, saat 06.00 sıralarında Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu, bölgede manzarayı izleyenlerin arasına daldı. Balon park halindeki otomobile önce çarptı, ardından havaya kaldırdı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi. Sıcak hava balonu ise uçuşuna devam etti. Sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat süren uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kapadokya
Son Güncelleme:
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Harputspor Ölümden Döndü Harputspor Ölümden Döndü
Adana'da Sağanak Hayatı Felç Etti Adana'da Sağanak Hayatı Felç Etti
Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi Toplu Taşımada Artık Zorunlu Oldu! Resmi Açıklama Geldi