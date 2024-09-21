Harputspor Ölümden Döndü

TFF 3. Lig’de mücadele eden Harputspor’un oyuncularını taşıyan otobüs alev alev yandı. Seyih halindeyken yanan otobüste bulunan teknik heyet ve futbolcular hemen otobüsü boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Harputspor Ölümden Döndü

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı 23 FE 233 plakalı otobüsün motorunda yangın çıktı.

Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti. Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Harputspor Ölümden Döndü - Resim : 1

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Harputspor Ölümden Döndü - Resim : 2





Kaynak: DHA

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