Halk Otobüsü Kaza Yaptı; Yolcu Camdan Fırladı!

Bursa'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan halk otobüsü, Yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 5 yolcu yaralandı. Yaralı yolculardan birinin otobüsün arka camından fırladığı öğrenildi.

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Halk Otobüsü Kaza Yaptı; Yolcu Camdan Fırladı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında kaza meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 1 yolcu otobüsün arka camından fırladı. Kaza toplam 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 5 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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