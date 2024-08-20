Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Öfkeli mahalleli ve taciz şüphelisi arasındaki arbedeye polis müdahale etti.

Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Esenyurt'ta bir iş yerinde 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, mahallede gerginliğe neden oldu. Taciz iddiasının gerçekleştiği iş yerinin sahibi Y.E. gözaltına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

Olay, saat 18.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük 2 kız çocuğu tacize uğradı. Çocukların kendilerini korumak için bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü. Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E., polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı - Resim : 3

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Esenyurt'ta 2 Çocuğa Taciz İddiası!