12 Şirketin Hazine'ye Ait Olan Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 12 şirketin hazineye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Son Güncelleme:
12 Şirketin Hazine'ye Ait Olan Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı

Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarılan şirketlerin aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunuyor.

Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan şirketler şunlar:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi,

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi,

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi,

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi,

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi,

Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi,

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi,

Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.

Kardeşi İçin Devreye Girdi: AKP'li Eski Vekilin Ağabeyi, Dicle Üniversitesi'ne Rektör YapıldıKardeşi İçin Devreye Girdi: AKP'li Eski Vekilin Ağabeyi, Dicle Üniversitesi'ne Rektör YapıldıSiyaset

Son Güncelleme:
Mansur Yavaş Duyurdu! ABB Çankırı Yangınına Destek Gönderdi ABB Çankırı Yangınına Destek Gönderdi
Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Özür Mesajı Yayımladı: 'Ali Koç ve Tüm Fenerbahçe Camiasından Özür Dilerim' Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan'dan Özür Mesajı
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler 81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler
ÇOK OKUNANLAR
12 Şirketin Hazine'ye Ait Olan Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı 12 Şirket Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı
Antalya'daki Tartışma Cinayetle Bitti! Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu Başkan Yardımcısı, MHP'li Meclis Üyesini Vurdu
Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu!
ABD, İsrail’in Esir Takası ve Ateşkesi Kabul Ettiğini Açıkladı: Hamas’a Çağrı Yaptı İsrail Esir Takası ve Ateşkesi Kabul Etti
Esenyurt'ta '2 Çocuğa Taciz' İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Esenyurt'ta 2 Çocuğa Taciz İddiası!