Kardeşi İçin Devreye Girdi: AKP'li Eski Vekilin Ağabeyi, Dicle Üniversitesi'ne Rektör Yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Dicle Üniversitesi'ne eski AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi Kamuran Eronat, rektör olarak atandı. Emine Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Oya Eronat'ın, kardeşini rektör yapmak için yoğun mesai harcadığı öne sürüldü.

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Kardeşi İçin Devreye Girdi: AKP'li Eski Vekilin Ağabeyi, Dicle Üniversitesi'ne Rektör Yapıldı

Dicle Üniversitesi’nde görev süresi dolan rektör Mehmet Karakoç yerine, önceki dönem AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi Kamuran Eronat atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 13 üniversiteye yeni rektör atamalarının yapıldığı görülmüştü. Bu üniversiteler arasında Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi de var. Dicle’nin yeni ‘kayyım’ rektörünün AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın ağabeyi Kamuran Eronat olduğu belirtildi.

Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi olan Eronat'ın şiirleri de bulunuyor. Eronat, 2006 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmıştı.

AKP’DE DİCLE TRAFİĞİ

Amida Haber’de yer alan kulis bilgisine göre, AKP Genel Merkezi, rektör ataması için mevcut milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepoğlu Ataman’dan isim önermelerini istedi. Üç milletvekili de eski Başhekim Mehmet Akdağ’ın Dicle Üniversitesi’nde rektör olmasını önerdi.

Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre, eski milletvekili Oya Eronat, kulis çalışmalarında başarılı oldu. İddialara göre, Emine Erdoğan ile iyi bir diyalogu olan Oya Eronat kardeşi için ciddi bir mesai harcadı. Mevcut Rektör Mehmet Karakoç için ise AKP MKYK üyesi Ali Karakaş, yoğun bir mesai harcadı. Rektör olmak için başvuran Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri Muhammet Güzel Kurtoğlu için ise bazı vakıf ve dernekler devreye girdi, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını Kamuran Eronat’tan yana kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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