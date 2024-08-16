Belediye Başkanı Tehdit Edildiğini Açıkladı: 8 Yıllık Yolsuzlukları Yargıya Taşıdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün İstanbul’da çok sayıda basın kuruluşunun temsilcileriyle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Zeyrek burada dikkat çeken açıklamalar yaptı. Son dönemdeki SGK borçları meselesine değinen Zeyrek, “Belediyemizin SGK ve vergi borcu yok. Bunun nedeni eski yönetimin ‘borç yoktur’ yazısı karşılığında kredi çekmiş olmasından kaynaklı. Bugün belediyemizin 1 yıl içinde ödemesi gereken 4 milyar TL kredi borcu var” diye konuştu.

'BÜTÇENİN YÜKSELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Belediyenin yıllık bütçesinin 5 milyar 830 bin olduğunun ve bir yılda 4 milyar borcu şu tabloda ödemenin imkansız gözüktüğünün gazeteciler tarafından hatırlatılması üzerine Zeyrek, “5 milyarlık bütçenin 8 milyara yükseltilmesini bekliyoruz. Ayrıca bizim beklentimiz daha çok iştiraklerimizden. Göreve geldiğimde 3 iştirakimiz vardı. Onu 9 iştirake çıkardım” dedi.

BELEDİYENİN SUYUNU KAÇAK ÇEKMİŞLER

1'inci Lig'deki tek Ege takımı olan Manisa Futbol Kulübü'yle Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayan tartışmalara da değinen Zeyrek, “8 yılda bu takıma belediyenin parasından 5 milyar TL aktarılmış. Uncubozköy Mahallesi’nde başlattıkları çalışmada birçok tesiste su kaybı tespit ettik. Manisa Futbol Kulübü’ne ait tesiste de inceleme yaptık. Yapılan incelemede kulübün yedek bir boru ile belediyenin suyunu kaçak olarak çektiğini tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Manisa’da 1080 köy olduğunu ve 400 köyde telefon ile internetin çekmediğini aktaran Zeyrek, buralara ücretsiz WİFİ hizmeti sağladıklarını açıkladı. Manisa’nın deprem gerçekliğine de değinen Zeyrek, “60 bin yapı acil olarak değişmeli” dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem