Esenler'de Sokak Ortasında İnfaz! Arkasından Yaklaştı, Art Arda Ateş Etti

İstanbul’un Esenler ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi’nde meydana gelen olayda, Selami Yılmaz (48) adlı vatandaş, kimliği belirlenen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla vurulma ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin G.P. olduğunu belirledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Yetkililer, şüphelinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Selami Yılmaz’ın caddede yürürken arkadan yaklaşan bir şahsın silahını art arda ateşlediği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı açıkça görülüyor. Bu görüntüler, polis ekiplerinin soruşturmasında önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

Esenler Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve şüphelinin en kısa sürede yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Selami Yılmaz’ın ailesine başsağlığı dileyen yetkililer, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

Kaynak: AA