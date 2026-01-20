Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı

Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü hızla otoparka girerek araçlara çarptı. Kazada çok sayıda araç hasar aldı.

Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı
İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilk önce kaldırıma çıktı ardından, yol kenarındaki otopark ve oto yıkamacıya çarptı.

Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı - Resim : 1

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

