Koruma Kararını İhlal Etmişti... Deniz Akkaya Tutuklandı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya'ya karşı koruma kararı aldırmış ancak eski manken bu kararı ihlal etmişti. Akkaya, Akgül'e yönelik sosyal medya üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki paylaşımlar yapmıştı. Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.

Bunun üzerine Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının koruma kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı iddiasıyla zorlama hapis kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya'nın itirazını reddetti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği itiraza ret kararı ardından Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kesinleşti. Bu kararın ardından Akkaya tutuklanarak, Balıkesir'deki Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Akkaya, 3 günlük hapis cezasının ardından tahliye edildi.

Kaynak: Habertürk