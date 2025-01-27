Erzurum'da Yangın: 10 Ev, 5 Ahır ve 3 Depo Kullanılmaz Hale Geldi

Saat 02.30 sularında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, bitişikteki evlere, ahırlara ve depolara zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınıp s

İLK MÜDAHALEYİ MAHALELİ YAPTI

öndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi.

Duruköy Mahalle Muhtarı Cuma Çakır, "Muhtar azamız Latif Akdemir beni arayarak yangın olduğunu bildirdi. Benim evim mahallenin karşısında. Balkondan baktığımda yoğun bir duman olduğunu gördüm. Latif Akdemir de uyuyormuş. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkmış. Birkaç kişiyi aradım, camiden anons ettirdim. Şalteri indirerek elektrikleri kestik. Mahallede bulunan yangın vanasıyla olaya ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra 112'yi aradık. Sağ olsun devletimiz her birimiyle koştu yanımıza" diye konuştu.

VALİ ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Bölgede incelemede bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına ivedilikle müdahale ettiklerini belirtti. Çiftçi, “Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Yerinde ve zamanında müdahale ile yangın, söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor"

Vali Çiftçi, itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Kaynak: DHA