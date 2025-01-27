Erzurum'da Yangın: 10 Ev, 5 Ahır ve 3 Depo Kullanılmaz Hale Geldi

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı kırsal Duruköy Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara da sıçradı. Yangında toplam 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi

Son Güncelleme:

Saat 02.30 sularında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, bitişikteki evlere, ahırlara ve depolara zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınıp s

İLK MÜDAHALEYİ MAHALELİ YAPTI

öndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi.

Duruköy Mahalle Muhtarı Cuma Çakır, "Muhtar azamız Latif Akdemir beni arayarak yangın olduğunu bildirdi. Benim evim mahallenin karşısında. Balkondan baktığımda yoğun bir duman olduğunu gördüm. Latif Akdemir de uyuyormuş. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkmış. Birkaç kişiyi aradım, camiden anons ettirdim. Şalteri indirerek elektrikleri kestik. Mahallede bulunan yangın vanasıyla olaya ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra 112'yi aradık. Sağ olsun devletimiz her birimiyle koştu yanımıza" diye konuştu.

Erzurum'da Yangın: 10 Ev, 5 Ahır ve 3 Depo Kullanılmaz Hale Geldi - Resim : 1

VALİ ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Bölgede incelemede bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına ivedilikle müdahale ettiklerini belirtti. Çiftçi, “Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Yerinde ve zamanında müdahale ile yangın, söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor"

Vali Çiftçi, itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu 125 bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Belli Oldu
100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti 100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti
Çıraklar Demir Sopalarla Birbirine Girdi: 2 Yaralı Çıraklar Demir Sopalarla Birbirine Girdi
İtalyan Şefin Oğluna Bıçaklı Saldırı Kamerada: Saldırgan Çocuklar Tutuklandı İtalyan Şefin Oğluna Bıçaklı Saldırı Kamerada
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak