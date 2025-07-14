Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Erzurum'da gerçekleştirilen 428 gram metamfetamin, 18 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Horasan ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca Horasan ve Yakutiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 428 gram metamfetamin, 18 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

2 şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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