Anne ve Bebeği Hayatını Kaybetmişti! Ankara’da Dehşet Binasının 17.Katında Kahreden Gerçek

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle çıkan yangın dehşet saçmıştı. Feci yangında 32 yaşındaki

Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve 63 yaşındaki sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetmişti.

Oğlu ile cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderilen genç kadının ardından kahreden gerçek ortaya çıktı.

Hüsniye Çelik Şahin’in kayınpederi Necati Şahin, “Çatıya çıkmaya çalışıyorlar kucaklarında çocuk ile. Ama çıkamıyorlar, orada nefesleri yetmiyor artık" dedi.

'DUMANDAN İNEMİYORLAR'

Oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını ancak yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyleyen Şahin şöyle konuştu: 3 yıllık evlilerdi. Torunuma doymadık, doyamadık. Yangın Allah'tan mı geldi müteahhitlik hatası mı bilemiyoruz. Olaylardan ders almıyoruz. Panik olmuşlar. Elektrikler gidince asansör çalışmıyor. Merdivenden inmeye çalışıyorlar, dumandan inemiyorlar. Çatıya çıkmaya çalışıyorlar kucaklarında çocuk ile. Ama çıkamıyorlar, orada nefesleri yetmiyor artık. Biz olaylardan ders almıyoruz. Yani 'Bize bir şey olmaz' mantığı devam ediyor böyle.

'İHMAL CANLARA MAL OLUYOR'

Şahin, şöyle devam etti: Kabloların taşıdığı yüke göre gücünün zayıf olduğunu söylüyorlar. Ama biz oğlumuzun, gelinimizin derdinden onları daha düşünemedik. Eve dahi uğramadık. Gelinimin telefonuna ulaşamadık. Oğlumun şu an hayat tehlikeyi atlattığını söylüyorlar. Kan değerleri normale inmek üzere. Böbrekleri rahatlamış. İnşallah taburcu olmasını dört gözle bekliyoruz. Acımız çok büyük. Ateş düştüğü yeri yakar. 78 kişi öldüğünde de ağlayarak, üzülerek baktık. Çok basit gördüğümüz olaylar aslında çok hayati önem taşıyor. Yetkililerden ricamız; denetlemelerini iyi yapsınlar, kontrolleri iyi yapsınlar. İhmal bu canlara mal oluyor. Gereğini yapacaklarına inanıyor ve güveniyorum.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, binanın müteahhidi gözaltına alındı.

Yapılan ilk incelemede, binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmadığı için alev aldığı ve şaft kapılarının yine standarda aykırı şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içine taştığı belirlendi.

Kaynak: DHA