Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 626 bin adet doldurulmuş makaron ve çok miktarda tütün ele geçirildi.

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ovaköy Mahallesi’nde E.Ç. isimli şüpheli kişinin sigara üretimi ve sarımı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şüpheli şahsın üretim adresinde yapılan aramada, 626 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz dolu makaron, 420 kg kıyılmış açık tütün, 97 kg nargile tütünü, 4 bin 800 adet kesilmiş bandrol, 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 3 adet sigara sarımında kullanılan helezyon 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olduğu değerlendirilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
Minguzzi Cinayeti Davasında Flaş Gelişme! Savcılıktan Yeni Talep Minguzzi Cinayeti Davasında Flaş Gelişme
'Rüşvet' Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi