Minguzzi Cinayeti Davasında Flaş Gelişme! Savcılıktan Yeni Talep

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında, iki yeni şüpheli M.A.D. ve A.Ö. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürmeye iştirak” suçundan iddianame hazırlandı. Aile avukatı Rezan Epözdemir, tüm faillerin cezalandırılması için hukuki mücadelenin süreceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Minguzzi Cinayeti Davasında Flaş Gelişme! Savcılıktan Yeni Talep
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te tarihi Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde yapılan incelemeler ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun, cinayetin ana failleri B.B. ve U.B.’nin olay boyunca yalnız olmadığını ortaya koyduğunu açıkladı. Rapora göre, şüpheliler M.A.D. ve A.Ö., cinayetin tüm aşamalarında faillerle birlikte hareket etti.

Epözdemir, kamera kayıtlarının, cinayette kullanılan bıçağın olaydan sadece üç dakika önce, saat 08:11’de, pazardaki bir tezgahtan B.B. ile birlikte M.A.D. tarafından alındığını gösterdiğini belirtti. Bu deliller ışığında, 1 Mayıs 2025’te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na M.A.D. ve A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Epözdemir, 7 Mayıs’ta her iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ve tutuklandığını hatırlattı. Başsavcılık, M.A.D. ve A.Ö. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürmeye iştirak” suçundan iddianame düzenledi.

DAVA BİRLEŞTİRİLECEK

Epözdemir, M.A.D. ve A.Ö. hakkındaki iddianamenin, B.B. ve U.B.’nin yargılandığı İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki mevcut dava ile birleştirilmek üzere mahkemeye gönderildiğini belirtti. Dört sanığın yargılanmasının, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleşecek dördüncü celsede devam etmesi bekleniyor. Epözdemir, “Mattia Ahmet Minguzzi’nin canice katledilmesine dair maddi gerçeğin ortaya çıkması ve tüm faillerin emsal teşkil edecek şekilde cezalandırılması için, her türlü tehdit ve baskıya rağmen hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.

Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme: Karar AçıklandıMinguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme: Karar AçıklandıGüncel

Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Yeni Gelişme! 1 Kişi Tahliye EdildiMinguzzi Ailesine Tehdit Davasında Yeni Gelişme! 1 Kişi Tahliye EdildiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi
Son Güncelleme:
Pendik’te İSKİ Tesisinde Yangın! Pendik’te İSKİ Tesisinde Yangın!
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
'Gazeteci' Özlem Doğan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı! O İfadeye Tepki Yağıyor 'Gazeteci' Özlem Doğan'dan Skandal Atatürk Paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi