Erzurum'da deprem anları kameralara yansıdı

Erzurum’da Aziziye ilçesinde sabah 08.36’da meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.17’de yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu.

Depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar sarsıntının etkili olduğunu dile getirdiler.

Depreme ofisinde yakalan vatandaş, “Ofisimde çalışıyordum Şiddetli bir deprem hissettim. Büro bayağı sallandı. Panik yapmadık. Kirişlerden kolonlardan uzak kaldık. Masanın altına girdim. Deprem merkez üssünü bilmiyorum ama herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

Kaynak: İHA