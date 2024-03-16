Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: İşçilerin izine rastlandı
Erzincan'da meydana gelen maden faciasında kayıp işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldığı bildirildi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te Anagold isimli firmanın işlettiği altın madeninde meydana gelen facianın ardından kayıp 9 işçiye halen ulaşılamadı.
Erzincan’dan gelen habere göre, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 işçinin bulunduğu tahmin edilen pikap bulundu.
Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz” ifadelerini kullanarak, işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldığını yazdı.
Aksu paylaşımında şunları söyledi:
“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında.”
İliç’te 33. günde çalışmalar sırasında olay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) March 16, 2024
33 gündür siyanürlü toprağın altında olan 9 işçi arkadaşımızla ilgili henüz net bir bilgi yok. pic.twitter.com/EAzhZUOvvc