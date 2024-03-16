Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: İşçilerin izine rastlandı

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te Anagold isimli firmanın işlettiği altın madeninde meydana gelen facianın ardından kayıp 9 işçiye halen ulaşılamadı.

Erzincan’dan gelen habere göre, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 işçinin bulunduğu tahmin edilen pikap bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz” ifadelerini kullanarak, işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldığını yazdı.

Aksu paylaşımında şunları söyledi:

“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında.”