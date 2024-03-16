Bakan açıkladı: Kocaeli'de yarın hizmete girecek

Bakan Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak tramvay hattının yarın hizmete gireceğini açıkladı.

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Bakan açıkladı: Kocaeli'de yarın hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak 3,1 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yarın hizmete gireceğini duyurdu.

Uraloğlu, söz konusu hattın hizmete girecek olması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bu projeyle Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede." ifadesini kullandı.

Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi istasyonlarından oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını 1,5 yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Kocaeli Abdulkadir Uraloğlu İzmit
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