Özgür Özel metro açılışında konuştu: "Emekliler her şeye para bulup emekliye bulamayan Erdoğan'a sesini duyuracak"

CHP lideri Özel, İstanbul'da katıldığı metro açısında ülkede yaşanan ekonomik sorunlara ve emeklilerin aylıklarının yetersizliğine değindi.

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Özgür Özel metro açılışında konuştu: "Emekliler her şeye para bulup emekliye bulamayan Erdoğan'a sesini duyuracak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1'inci etabının açılışında açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) beş yılda gerçekleştirdiği icraatlara ilişkin konuşan Özel, İmamoğlu’nun kazanması durumunda bunların devam edeceğinin altını çizdi.

Özel, "İstanbul'da yeni bir hikayemiz var” dediği konuşmasında partisinin adaylarının ‘hizmet etmeye, çalışmaya’ geldiğini vurguladı.

Ülkede yaşanan ekonomik problemlere de değinen Özel, emekli aylıkları ile ilgili çağrısını da yineledi ve "Emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın çalınıyor" dedi.

Özel konuya ilişkin "Emekli, herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta sesini duyuracak" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN DE KONUŞTU

Özel, açıklamalarında öğretmen okullarının kuruluşunun üzerinden 180 yıl geçtiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bir öğretmen çocuğu olarak, buradan öğretmenleri selamlıyorum; emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki; bunlar size sahip çıkmayacaklar. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı var da, atanamamış. Atanmayan öğretmen yok, Erdoğan'ın sahip çıkmadığı, mülakatla elediği, ayrımcılık yaptığı öğretmen var"

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Recep Tayyip Erdoğan Emekli Metro CHP Özgür Özel
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