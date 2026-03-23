Erol Köse'nin Düşme Anı Ortaya Çıktı

Ünlü yapımcı Erol Köse, 16'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin düştüğü anların görüntülerine ise tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı. Görüntülerde Erol Köse'nin betonun üzerine düştüğü anlar yer aldı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde 16'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken ünlü yapımcının intihar ettiği iddia edildi. Köse'nin evde bıraktığı notlarda "ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın" yazdığı görüldü.

Erol Köse'nin düşme anlarına ise TV100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor. tv100'ün edindiği bilgilere göre Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse'yle görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'Güncel

Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma BaşlattıÜnlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma BaşlattıGüncel

Tarih Netleşti: 3 Büyükşehre Bahar Havası Geliyor Tarih Netleşti: 3 Büyükşehre Bahar Havası Geliyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bayram Tatili Kabusa Döndü: 31 Can Kaybı, 5 bine Yakın Yaralı Bayram Tatili Kabusa Döndü: 31 Can Kaybı, 5 bine Yakın Yaralı
ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi
İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum' İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'
Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma Başlattı Erol Köse Hayatını Kaybetti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!