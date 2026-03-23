Erol Köse'nin Düşme Anı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde 16'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken ünlü yapımcının intihar ettiği iddia edildi. Köse'nin evde bıraktığı notlarda "ALS hastasıyım, mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın" yazdığı görüldü.

Erol Köse'nin düşme anlarına ise TV100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor. tv100'ün edindiği bilgilere göre Köse'nin yardımcısı resepsiyona gelerek, Köse'yle görüşmek istediği, Köse'nin de yardımcısı için "Beklesin, ben geliyorum" dediği ve bir süre sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi