Tarih Netleşti: 3 Büyükşehre Bahar Havası Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın hafta boyunca süreceğini açıkladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Cuma günü doğu bölgelerde yağışın etkisini yitirmesi beklenirken, aynı gün batıdan yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağı ifade edildi.

ÇIĞ UYARISI

Yağışların genellikle sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği bildirildi. Ayrıca yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski uyarısı yapıldı.

CUMA GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

Sıcaklıkların hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, cuma gününden itibarense özellikle batı kesimlerde artarak normallerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA