Bayram Tatili Kabusa Döndü: 31 Can Kaybı, 5 bine Yakın Yaralı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik bilançosunu açıkladı. Dört günde meydana gelen kazalarda 31 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 861 kişi yaralandı.

Bayram Tatili Kabusa Döndü: 31 Can Kaybı, 5 bine Yakın Yaralı
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik bilançosunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, dört günlük tatil süresince ülke genelinde 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda toplam 31 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 861 kişi yaralandı. Can kayıplarının günlere göre dağılımı; birinci gün 8, ikinci gün 12, üçüncü gün 4 ve dördüncü gün 7 kişi olarak kaydedildi.

Açıklamada, önceki yıllarla karşılaştırmalı verilere de yer verildi. Buna göre ölümlü kaza sayısında ve toplam can kaybında düşüş yaşandığı belirtildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

