Erhan Karaal Soruşturmasında Sıcak Gelişme: 10 Kişi Daha Tutuklandı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 10 kişi daha tutuklandı.
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Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama dalgası yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheliler 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlamasıyla savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik, 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İlk etapta 12 şüpheli gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanırken 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ardından yürütülen operasyonlarda yeni gözaltılar gerçekleşmiş, toplam şüpheli sayısı 10’a yükselmişti.
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