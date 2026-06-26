Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta oyuncu Kadir İnanır’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini açıkladı. Erdoğan, İnanır’ın ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır İçin Başsağlığı Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan'ın X hesabındaki paylaşımı şöyle:

"Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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