Erdoğanların Togg'unda dikkat çeken detay: Haberleri var mı?

Plakadan Hasar Kaydı Sorgulama Sistemi'ne göre, Erdoğan ailesinin teslim aldığı Togg marka aracın plakasının daha önce Opel markasının Astra modeli üzerine kayıt ettirildiği ortaya çıktı.

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Erdoğanların Togg'unda dikkat çeken detay: Haberleri var mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilk TOGG T10X Teslimatı Programı’nda konuştu. Törende, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı ve Gemlik mavisi TOGG T10X teslim edildi.

Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi. 

DİKKAT ÇEKEN DETAY...

Ancak plaka ile ilgili ortaya çıkan bir detay, şaşırtıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Plakadan Hasar Kaydı Sorgulama Sistemine göre, Erdoğan'ın teslim aldığı aracın plakası daha önce Opel markasının Astra modeli üzerine kayıt ettirildiği ve daha önce kayıtlara geçen 4 kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Erdoğanların Togg'unda dikkat çeken detay: Haberleri var mı? - Resim : 1

Erdoğanların Togg'unda dikkat çeken detay: Haberleri var mı? - Resim : 2

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