Erdoğan’ın mitingine giden konvoyda zincirleme kaza: Yaralılar var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'daki mitingine giden minibüsler kaza yaptı. 5 minibüsün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Erdoğan’ın mitingine giden konvoyda zincirleme kaza: Yaralılar var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun'daki mitingine giden 5 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi’nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge konvoy halinde gidenlerin içinde bulunduğu 5 minibüs kaza yaptı.

Zincirleme trafik kazasında Haca Tür, Hilal Hicret Damatoğlu, Feride Üstün ve İsmet Dal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

Kaynak: İHA

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