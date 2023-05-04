AKP'li adaydan tartışma yaratacak sözler: 'Allah, Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimizi artırsın'

Türkiye’de seçime günler kala AKP'den milletvekili adayı Yakup Kütük'ün "Allah bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın" dediği görüntüler ortaya çıktı.

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AKP'li adaydan tartışma yaratacak sözler: 'Allah, Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimizi artırsın'

Seçime iki haftadan az bir süre kala iktidar cephesindeki söylemler her geçen gün sertleşiyor.

Son olarak AKP'den milletvekili adayı olan Yakup Kütük'ün sözleri sosyal medyadan tepki çekti. 

"ŞİDDETİMİZİ ARTIRSIN"

"Bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın" diyen AKP Isparta 3. sıra Milletvekili adayı Yakup Kütük, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aralarında muhabbetli ve merhametli ama kafirlere karşı alabildiğine şiddetli. Bu kritik dönemde bu 14 Mayıs günü özel bir dönemde bu vesileyle Allah kendi aramızdaki muhabbetimizi ve kardeşliğimizi artırsın. Bir de bizi kafirlere karşı, bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara da şiddetimizi artırsın. Bu gücümüz, bu kuvvetimiz kendimize karşı değil onlara karşı olsun inşallah."

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seçim 2023 AKP
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