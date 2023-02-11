Erdoğan'ın konuşması sırasında Bakan Nebati'den "öne çıkma" çabası

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin üçüncü gününden itibaren deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ziyaret ettiği kentlerde son durum hakkında açıklama yapıyor.

Erdoğan, son olarak saat 16.58'de Şanlıurfa'dan vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kendini öne çıkarmaya çalışması dikkati çekti.

Görüntülerde, arkada duran Nebati'nin Erdoğan'ın yanında duran Binali Yıldırım'ın önüne geçtiği görülüyor. Erdoğan'ın da Nebati'nin yer değiştirmeye çalıştığı anlarda konuşmasını kesmesi de dikkati çekti.