Erdoğan sahip çıkmıştı; CHP lideri Özel'e provokasyonun altından AKP’liler çıkıyor

CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da şehit cenazesinde linç girişimine uğradığı görüntülerde AKP'li belediye başkan aday adayının görüntüleri ortaya çıktı.

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Erdoğan sahip çıkmıştı; CHP lideri Özel'e provokasyonun altından AKP’liler çıkıyor

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Manisa’da defnedilen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesinde CHP lideri Özgür Özel’in protesto edilmesinin yankıları sürüyor.

CHP lideri Özel, dün memleketi Manisa’da katıldığı Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Er Enis Budak’ın cenazesinde linç girişimine uğradı.

Linç girişimin ardından ortaya çıkan görüntülerde AKP'li bir isim dikkati çekti. AKP'den Manisa Kırkağaç Belediye Başkan aday adayı olan Aynur Akkoyun'un linç girişimi esnasında kalabalığı içinde "O Selahattin Demirtaş'a selam yolladı" diye bağırdığı görüldü. Görüntülerde Akkoyun'un "Ben asker eşi olarak seni istemiyorum burada" dediği duyuldu.

Erdoğan sahip çıkmıştı; CHP lideri Özel'e provokasyonun altından AKP’liler çıkıyor - Resim : 1

Erdoğan sahip çıkmıştı; CHP lideri Özel'e provokasyonun altından AKP’liler çıkıyor - Resim : 2

Erdoğan sahip çıkmıştı; CHP lideri Özel'e provokasyonun altından AKP’liler çıkıyor - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

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