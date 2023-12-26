Gazeteci Barış Terkoğlu, Taksim'de sergilenen polis aracını görüntüledi: Bir yedek parçası kaç polis maaşıyla denkleşen araba suçlu kovalayacak

Gazeteci Barış Terkoğlu, operasyonda el konulan ve polis aracına dönüştürülen Bentley marka aracın sergilendiği anları görüntüleyerek, "keşke halkın bütçesine yük olmak yerine, yalnız şehit haberleriyle hatırlanan kerpiç evlerde yaşayan yoksulların boğazından geçen lokmaya katık yapılsa" dedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Taksim'de sergilenen polis aracını görüntüledi: Bir yedek parçası kaç polis maaşıyla denkleşen araba suçlu kovalayacak

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin operasyonla çökerttiği Komançero Çetesi'ne düzenlenen operasyonda ele geçirilen lüks araçlar artık emniyet için kullanılmaya başlandı.

El konulan araçlar Taksim'de sergilenmeye başladı.

Gazeteci Barış Terkoğlu o araçları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Taksim Meydanı’nda Bentley polis aracı sergileniyor.
Konuyu anlamakta zorlanan turistler lüks arabayla fotoğraf kuyruğunda…
Nasıl anlasınlar?
Milyonlarca insan asgari ücretteki üç kuruş zammı beklerken, ederi on milyonlar eden, bir yedek parçası kaç polis maaşıyla denkleşen, sigortası bile el yakan, deposu koca bir delikle dolan araba suçlu kovalayacak!
Hangi hukuki sürecin sonunda el kondu ayrı bir tartışma konusu.
Ama madem el kondu, keşke halkın bütçesine yük olmak yerine, yalnız şehit haberleriyle hatırlanan kerpiç evlerde yaşayan yoksulların boğazından geçen lokmaya satılıp katık yapılsa."

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