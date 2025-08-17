Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara Depremi’nin Acısı Hâlen Yüreğimizde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların acısının hâlâ taze olduğunu vurguladı.

Erdoğan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz…



Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma yol açmıştı. Resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmış, yaklaşık 200 bin kişi evsiz kalmıştı.

