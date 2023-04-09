Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü: "Yaşananlar tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede, Erdoğan, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını söyledi.

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Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü: "Yaşananlar tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

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