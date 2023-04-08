Aile Bakanlığı: Depremler sonrası kuruluşlarımızda olup kimliği tespit edilmeyen 21 çocuk bulunmaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem sonra bakanlık kurumlarında bulunan 21 çocuğun kimliğinin tespit edilemediğini açıkladı.

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Aile Bakanlığı: Depremler sonrası kuruluşlarımızda olup kimliği tespit edilmeyen 21 çocuk bulunmaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, “Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.  

Bakanlık, 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzede çocuklara ilişkin güncel bilgiler yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1.915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1.786 çocuk ailesine teslim edilmiştir.

41 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir.

Tedavisi tamamlanan 80 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.

Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 21 çocuğumuz bulunmaktadır.

Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir.

Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 474 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.”

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