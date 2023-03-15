Erdoğan imzaladı: Kritik 4 isme yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik atama kararlarına imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kritik görevlere getirilen isimler arasında İbrahim Kalın ve Naci İnci de var.

Erdoğan imzaladı: Kritik 4 isme yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 ayrı atama kararına imza attı. Bu kararla birlikte Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine atandı. Bu isimler, konsey üyeliklerinden dolayı bu isimlere ne kadar “maaş” veya “huzur hakkı” ödeneceği şimdilik bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül getirildi.

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Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Ticaret Müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliğine ise Cevdet Bozkurt atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğüne Burak Çelebi Karagöz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.

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