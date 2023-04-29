Erdoğan hakkında suç duyurusu!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin avlusunda miting düzenleyen ve muhalefeti "siyasi mevta haline getirmekle" hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan hakkında suç duyurusu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Nisan’da Sultanahmet Camisi'nin restorasyondan sonraki açılışını gerçekleştirdi.

Cami avlusunda mitinge dönen açılışta muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Muhalefet, gelince Diyanet’i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" demişti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA" SUÇLAMASI

HKP avukatları Erdoğan’ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Halkımızın kutsal din ibadetlerini gerçekleştirmek üzere buluştuğu ve anayasal laiklik ilkesi gereği asla siyasete alet edilmeyecek bir alanda, kamusal göreviyle hiçbir ilgisi olmadığı halde siyasi propaganda yapan şüpheli; çok tehlikeli bir biçimde ve yalan beyanla, diğer muhalefet partilerini hedef alarak inanç temelli bir düşmanlık körüklemeyi planlı bir şekilde gerçekleştirdi" denildi.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede, Erdoğan hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

"ERDOĞAN ENİNDE SONUNDA YARGILANACAK"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Erkan, "Bu suç duyurusunu, Sivaslar, Maraşlar, Çorumlar bir daha olmasın diye yaptık. Cumhurbaşkanlığı sıfatını böylesine bir provokasyon için kullanan Recep Tayyip Erdoğan, eninde sonunda yargılanacak" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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