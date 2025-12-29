Erden Timur Tutuklandı
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüpheli Timur'un savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından dosyası delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan ayrıldı.
'BAHİS'TEN ALINDI, 'KARA PARA AKLAMA'DAN TUTUKLANDI
Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarılarak buradaki işlemlerinin ardından Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
Erden Timur çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA