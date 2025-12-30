Galatasaray'da 'Süper Kupa' Hazırlığı! Sakatlanan İsim Geri Döndü
Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın çalışmalarına bugün Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla start verdi. Sakatlık sebebiyle antrenman yapamayan Singo da bugünkü antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sakatlık sebebiyle uzun süredir maçlara çıkamayıp antrenman yapamayan sağ bek oyuncusu Wilfried Singo da bugünkü antrenmanda yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.00’de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
