Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir'den İstifa Kararı! İşte Sebebi...

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Aşkın Demir, yazılı bir açıklama yaparak, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğu Bodrum Futbol Kulübü’nde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirtti. Demir, Bodrumspor Sportif Faaliyetleri A.Ş.’de Ocak 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacağını ifade etti.

Kulübü devrederken finansal açıdan dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş bir yapı bırakacağını vurgulayan Demir, görev süresi boyunca Bodrum’a ve Türk futboluna değer katma hedefiyle hareket ettiğini kaydetti.

YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEDİ

Aşkın Demir açıklamasında; hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum örgütlerine ve taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Demir, Bodrum Futbol Kulübü’nün başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, genel kurul sonrası görevi devralacak yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Bodrum Futbol
