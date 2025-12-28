Erden Timur İçin Karar: Adliyeye Sevk Edilecek

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Erden Timur'un da olduğu şahısların yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, cuma günü gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda başka şehirlerde gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen bazı zanlıların ifade işlemlerine başlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan tüm şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

KİMLER GÖZALTINDA?

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

