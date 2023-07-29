Erbaş ailesi milyonların açlığından habersiz: ‘Saçmalamayın arkadaşlar! Açık büfede sadece yıkanmış sebze yerim’

GERÇEK GÜNDEM - Ülke; milyonların geçimini sağlamakta zorlandığı, ay sonunu getiremediği, intiharların arttığı, rafların boşaldığı, en az gıda ihtiyacı ile öğünlerin atlatıldığı, maaşların kira fiyatlarının altında kaldığı bir dönemden geçerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ailesi lüks ve şatafat içindeki hayatlarından kafalarını kaldıramadıkları için sık sık skandallara imza atmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşmış, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Feyza Erbaş, büyük oğlu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” diye yazmış, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben ise şu notu düşmüştü:

“Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”

‘SAÇMALAMAYIN ARKADAŞLAR! AÇIK BÜFEDE YIKANMIŞ SEBZELER YİYİN, DİĞER HER ŞEY HER ZAMAN YERSİNİZ’

Feyza Erbaş’ın çocuklarının 10’un üzerindeki ülkeye seyahat ettiğini yazdığı paylaşımı oldukça tepki çekmişti. Bu yüzden hemen sonrasında hesabını kapatmıştı.

Ancak Feyza Erbaş’ın sosyal medya hesabını kapatmadan önceki paylaşımıyla da ülke gündeminden bihaber yaşadığının son kanıtı olarak arşive geçti. Feyza Erbaş’ın son paylaşımı, milyonların en temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir dönem için fazlaca lakayt bir üslup taşıyor.

Bodrum’da açık büfesi olan bir hotelde kalan Feyza Erbaş şu paylaşımı yaptı:

“Açık büfe bir yerde isem kahvaltı öğle yemeği ve akşam yemeğim full salata olur. Çünkü saçmalamayın arkadaşlar. Hazır yıkanmış çeşit çeşit yeşillik, diğer her şeyi her zaman yersiniz. Bu fit görüntümü üşengeçliğime borçluyum yani anlayacağınız.”

AİLE AÇIK BÜFEDE SEBZEYLE TANIŞIYOR; ALİ ERBAŞ EKMEK YİYİN DİYOR

Çoğunluk açlıkla sınanırken, Erbaş ailesi Türkiye’de azınlıkta kalan şanslı ailelerinde sayılıyor. Ali Erbaş garajındaki Mercedes otomobilleri ile tanınıyor. Buna rağmen Ali Erbaş, sık sık vatandaşlara ekonomik dar boğaz için sabır çağrısında bulunuyor. Hatta Diyanet Yayınları’ndan çıkan kitabında “Tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin kaynaklarından biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğu ekmekten karşılanmaktadır” satırlarını kaleme alabiliyor.

Ali Erbaş, halka ekmek yiyin derken, kızı Feyza Erbaş Bodrum’da kaldığı hotelde yıkanmış sebzelerle karşılaştığı için kendisinin üşengeç olduğunu belirterek, takipçilerine “sebze yiyin, diğer her şeyi her zaman yersiniz” diye nasihatte bulunuyor.

Yine yakın zamanda Ali Erbaş’ın Düzce''de vaizlik yapan kızı kızı Merve Sefa Likoğlu’nun Diyanet görevlilerini sıraya dizip, brifing aldığı görüntüleri ortaya çıkarmıştık.

Kaynak: Gerçek Gündem