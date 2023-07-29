Oyunculuk ajansında cinsel taciz: Genç kadına eğitim bahanesiyle kabusu yaşattı

İstanbul'da oyunculuk eğitimi için bir ajansa başvuran G.S., yapımcı yönetmen olarak eğitim veren M.Y.'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldı. Yönetmen M.Y., 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Oyunculuk ajansında cinsel taciz: Genç kadına eğitim bahanesiyle kabusu yaşattı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul'da oyunculuk eğitimi için BKM (Bireysel Kadraj Merkezi) Medya Oyunculuk Akademisi'ne başvuran genç kız, şirketin ortağı olan ve aynı zamanda şirkette yapımcı-yönetmen olarak eğitim veren hocasının tacizine istismarına maruz kaldı. Olay 18 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. O dönem henüz 18 yaşına girmemiş olan, Gülşah S, Şişli'de bulunan bir oyunculuk ajansına annesiyle birlikte giderek eğitim almak için başvuruda bulundu.

YÖNETMEN NEFES BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

Genç kız şirket sahibiyle görüşmesinin ardından şirkette yapımcı, yönetmen olarak bulunan ve oyunculuk eğitimi veren Metin Y. (57) ile görüştü. Çeşitli korku filmlerinde yönetmenlik de yapan Metin Y, genç kızın telefon numarasına mesaj atarak yanına gelmesini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Okuldan çıkan Gülşah S, şirkette Metin Y'nin odasına geldi. Metin Y, genç kıza nefes alma eğitimi vereceğini söyleyerek vücuduna dokunmaya başladı.

DÜZGÜN OYNA YOKSA ÖPERİM

Genç kız ifadesinde yönetmenin ayrıca, "Düzgün oyna yoksa öperim" dediğini, kendisine sarılmasını istediğini iddia etti. Genç kız, eğitmenin davranışlarından rahatsız olsa da bir şey söyleyemedi. Daha sonra Gülşah S'ye sarılan yönetmen zorla boynundan ve yanaklarından öpmeye başladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bu sırada annesinin araması üzerine olay yerinden uzaklaşan Gülşah S. yaşadıklarını annesine anlattı. Ailenin skandal olayı öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli olarak karakola götürülen Metin Y. ifadesinde nefes egzersizi yaptığını sadece diyafram bölgesini parmağıyla işaret ettiğini üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Oyunculuk ajansında cinsel taciz: Genç kadına eğitim bahanesiyle kabusu yaşattı - Resim : 1

10 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinsel istismar suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Metin Y, 12 yıldır eğitmenlik yaptığını çeşitli dizi ve filmlerde görev aldığını böyle bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Mahkeme, Metin Y'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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